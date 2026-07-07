Jazz à Saint-Rémy Concert d’été Jazz sous les étoiles Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Jazz à Saint-Rémy Concert d’été Jazz sous les étoiles

Samedi 11 juillet 2026 à partir de 19h30. Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Concert Jazz sous les étoiles à l’Alpilium à Saint-Rémy-de-Provence !

Dans le cadre du festival Jazz à Saint-Rémy, voici le programme de ce concert d’été Jazz sous les étoiles du samedi 11 juillet



19h30 Apéro swing sur le parvis avec bar et restauration sur place



21h Concert

Le Brass Messengers de Dominique Rieux (8 musiciens) vous propose de découvrir son dernier album Gead Mulheran Sings Sinatra .

Entouré d’une section de cuivres à couper le souffle et d’une rythmique à la pointe du swing, sur des arrangements originaux, l’extraordinaire crooner anglo-saxon Gead Mulheran vous propose de découvrir son prestigieux hommage à Frank Sinatra.



Avec les artistes

Brass Messengers de Dominique Rieux & Gead Mulheran Sings Sinatra

Gead Mulheran (voix), Dominique Rieux (chef d’orchestre, trompette), Tony Amouroux, (trompette), Christophe Mouly (sax.), Rémi Vidal (trombone), Thierry Olle (piano), Julien Duthu (contrebasse), Florent Hortal (guitare), André Neufert (batterie). .

Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Jazz sous les étoiles concert at the Alpilium in Saint-Rémy-de-Provence!

L’événement Jazz à Saint-Rémy Concert d’été Jazz sous les étoiles Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles