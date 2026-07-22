Excursion vers Bréhat depuis Dahouët Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Excursion vers Bréhat depuis Dahouët

Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 08:15:00

fin : 2026-09-11 18:45:00

Date(s) :

2026-09-11

Partez à la découverte de l’Île de Bréhat !

Depuis le port de Dahouët, vous traversez la Baie de Saint-Brieuc direction l’Île de Bréhat et ses îlots en 1h30. Profitez de l’île, ses verreries, ses plages ou encore de ses chemins en toute autonomie.

Départ de l’Île de Bréhat à 17h15.

Inscription obligatoire. Minimum 40 personnes. Se présenter à l’embarcadère 20 minutes avant l’heure de départ. .

Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Excursion vers Bréhat depuis Dahouët Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-17 par Pléneuf-Val-André Tourisme