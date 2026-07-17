Exister comme femme photographe : l’image en sursis (1936-2007), Archives d’Alsace, Strasbourg

Informations pratiques

Exister comme femme photographe : l’image en sursis (1936-2007) Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Archives d’Alsace Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Trois femmes, un même objectif : pendant plus de soixante-dix ans, l’Atelier du portrait, à Colmar, a affronté une guerre, des mutations techniques et des préjugés de genre. L’atelier a été dirigé successivement par Albertine Fischer, Betty Peter et Chantal Bertolazzi qui ont dû autant que leurs clichés, s’arracher à l’obscurité pour exister. Elles ont saisi des visages, une ville, une époque ; ce patrimoine est aujourd’hui en danger. Les archivistes s’efforcent de le conserver au mieux pour le transmettre.

Conférencière : Caroline Koenig, archiviste, responsable des fonds iconographiques aux Archives d’Alsace, site de Colmar.

Archives d’Alsace 6 Rue Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf-Port du Rhin Bas-Rhin Grand Est +33369067306 http://archives.bas-rhin.fr Les Archives départementales sont un service du Département et, depuis 2021, de la Collectivité européenne d’Alsace. A Strasbourg, douze siècles de l’histoire quotidienne des Bas-Rhinois sont conservés au sein de 42 km linéaires de documents.

Aux Archives d’Alsace, plus de 50 agents œuvrent chaque jour au service du public, des administrations et du patrimoine. Leur travail couvre plus d’une quinzaine de missions, tout au long du cycle de vie des documents. En tram : Ligne de tram C, direction « Neuhof Rodolphe Reuss » jusqu’à l’arrêt « Winston Churchill », puis longer le quai des Alpes ou emprunter la rue de l’Elbe. (5mn à pied). Ligne de bus G, direction G Rotterdam, jusqu’à l’arrêt « Danube – Le Vaisseau ». En bus depuis la gare de Kehl : prendre le bus 21 direction « Wattwiller », changer à l’arrêt « Aristide Briand » pour prendre le bus 30 direction « Robertsau Sainte-Anne / Robertsau Chasseurs » jusqu’à l’arrêt « Danube ». Parking PMR.

Trois femmes, un même objectif : pendant plus de soixante-dix ans, l’Atelier du portrait, à Colmar, a affronté une guerre, des mutations techniques et des préjugés de genre. L’atelier a été dirigé et…

© Fonds Atelier de la photographie, FRAD068_0028Fi_0031 (cotation provisoire) / reproduction Isabelle Gerard, CeA, 2026