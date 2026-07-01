Expérience de Destination J’apprends à pêcher la palourde à la marque ! Parking des salines Bricqueville-sur-Mer près de la Cahute (paillotte) Bricqueville-sur-Mer
vendredi 31 juillet 2026 · Parking des salines Bricqueville-sur-Mer près de la Cahute (paillotte) · Bricqueville-sur-Mer
Informations pratiques
Bricqueville-sur-Mer
Expérience de Destination J’apprends à pêcher la palourde à la marque !
Parking des salines Bricqueville-sur-Mer près de la Cahute (paillotte) Les Dunes Bricqueville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:30:00
fin : 2026-07-31 17:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Venez découvrir la pêche à pied de loisir à la marque pour récolter les palourdes. Munis de couteaux à palourdes, nous recherchons les traces laissées par les coquillages sur le sable, pour les dénicher. .
Parking des salines Bricqueville-sur-Mer près de la Cahute (paillotte) Les Dunes Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
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English : Expérience de Destination J’apprends à pêcher la palourde à la marque !
L’événement Expérience de Destination J’apprends à pêcher la palourde à la marque ! Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer
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