Expérience Découverte à Lou Palancot’ Ferme Lou Palancot Jû-Belloc

Informations pratiques

Jû-Belloc

Expérience Découverte à Lou Palancot’

Ferme Lou Palancot 4 Chemin DE CABOS Jû-Belloc Gers

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:30:00

fin : 2026-08-02 14:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Découvrez notre élevage de Wagyu croisé Blonde d’Aquitaine

Nous vous invitons à vivre une expérience agricole et gastronomique au cœur de notre ferme familiale, face aux Pyrénées.

Le temps d’un déjeuner ou d’un dîner, poussez les portes de notre élevage pour découvrir notre métier, notre passion pour le vivant et les spécificités du Wagyu croisé Blonde d’Aquitaine, un élevage unique en Gascogne.

Après une visite commentée de la ferme, prenez place autour du brasero pour déguster notre viande d’exception, accompagnée d’une sélection de vins du Sud-Ouest.

Au programme

Visite de l’élevage

Rencontre avec les éleveurs, découverte du troupeau, des pâturages et de notre philosophie d’élevage.

️ Déjeuner à la ferme

Un menu de saison imaginé autour des produits du territoire

Apéritif et amuses-bouche

Entrée de saison

Pièce de bœuf de la ferme grillée au brasero et son accompagnement

Dessert

Sélection de vins des domaines de la Famille Brumont

Réservation obligatoire

Sous réserve de 15 participants inscrits

Places limitées

.

Ferme Lou Palancot 4 Chemin DE CABOS Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 89 09 62 33 loupalancot@gmail.com

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English :

Discover our Blonde d’Aquitaine-Wagyu crossbreeding operation

We invite you to enjoy an agricultural and gastronomic experience in the heart of our family farm, overlooking the Pyrenees.

Whether for lunch or dinner, step inside our farm to discover our craft, our passion for living things, and the unique characteristics of the Wagyu-Blonde d’Aquitaine crossbreedBlonde d’Aquitaine crossbreed—a unique breeding program in Gascony.

After a guided tour of the farm, take a seat around the fire pit to savor our exceptional meat, paired with a selection of wines from the Southwest.

What’s on the agenda

? Farm tour

Meet the farmers, explore the herd, the pastures, and learn about our farming philosophy.

?? Lunch at the farm

A seasonal menu featuring local products:

Aperitif and appetizers

Seasonal starter

A cut of beef from the farm, grilled over the fire pit, with sides

Dessert

A selection of wines from the Brumont family’s estates

Reservations required

Subject to a minimum of 15 registered participants

Limited seating

L’événement Expérience Découverte à Lou Palancot’ Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65