Expérience Découverte à Lou Palancot’ Ferme Lou Palancot Jû-Belloc
dimanche 2 août 2026 · Ferme Lou Palancot · Jû-Belloc
Informations pratiques
Jû-Belloc
Expérience Découverte à Lou Palancot’
Ferme Lou Palancot 4 Chemin DE CABOS Jû-Belloc Gers
Tarif : 90 – 90 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02 14:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Découvrez notre élevage de Wagyu croisé Blonde d’Aquitaine
Nous vous invitons à vivre une expérience agricole et gastronomique au cœur de notre ferme familiale, face aux Pyrénées.
Le temps d’un déjeuner ou d’un dîner, poussez les portes de notre élevage pour découvrir notre métier, notre passion pour le vivant et les spécificités du Wagyu croisé Blonde d’Aquitaine, un élevage unique en Gascogne.
Après une visite commentée de la ferme, prenez place autour du brasero pour déguster notre viande d’exception, accompagnée d’une sélection de vins du Sud-Ouest.
Au programme
Visite de l’élevage
Rencontre avec les éleveurs, découverte du troupeau, des pâturages et de notre philosophie d’élevage.
️ Déjeuner à la ferme
Un menu de saison imaginé autour des produits du territoire
Apéritif et amuses-bouche
Entrée de saison
Pièce de bœuf de la ferme grillée au brasero et son accompagnement
Dessert
Sélection de vins des domaines de la Famille Brumont
Réservation obligatoire
Sous réserve de 15 participants inscrits
Places limitées
.
Ferme Lou Palancot 4 Chemin DE CABOS Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 89 09 62 33 loupalancot@gmail.com
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English :
Discover our Blonde d’Aquitaine-Wagyu crossbreeding operation
We invite you to enjoy an agricultural and gastronomic experience in the heart of our family farm, overlooking the Pyrenees.
Whether for lunch or dinner, step inside our farm to discover our craft, our passion for living things, and the unique characteristics of the Wagyu-Blonde d’Aquitaine crossbreedBlonde d’Aquitaine crossbreed—a unique breeding program in Gascony.
After a guided tour of the farm, take a seat around the fire pit to savor our exceptional meat, paired with a selection of wines from the Southwest.
What’s on the agenda
? Farm tour
Meet the farmers, explore the herd, the pastures, and learn about our farming philosophy.
?? Lunch at the farm
A seasonal menu featuring local products:
Aperitif and appetizers
Seasonal starter
A cut of beef from the farm, grilled over the fire pit, with sides
Dessert
A selection of wines from the Brumont family’s estates
Reservations required
Subject to a minimum of 15 registered participants
Limited seating
L’événement Expérience Découverte à Lou Palancot’ Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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