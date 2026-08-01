Expérience dégustation Parnac

Informations pratiques

Parnac

Expérience dégustation

Les Landes Parnac Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-08-13

EXPÉRIENCE DÉGUSTATION

Et si vous découvriez le vin autrement ?

Nous vous invitons à vivre une expérience unique au domaine, où deux approches de la dégustation se rencontrent.

Après un petit tour dans les vignes, laissez-vous guider à travers nos cuvées selon deux regards complémentaires

La dégustation analytique, expliquée par Anne la vigneronne, pour comprendre le vin, son élaboration et ses caractéristiques.

La dégustation intuitive, expliquée par Noémie apprentie sommelière, pour ressentir le vin, écouter vos sensations, vos émotions et redécouvrir votre propre façon de déguster.

Au fil de la soirée, participez à de petits ateliers, échangez autour du vin dans une ambiance conviviale et profitez de gourmandises locales pour quelques accords mets et vins.

Aucune connaissance n'est nécessaire que vous soyez amateur curieux ou passionné, cette expérience est ouverte à tous.

EXPÉRIENCE DÉGUSTATION

Et si vous découvriez le vin autrement ?

Nous vous invitons à vivre une expérience unique au domaine, où deux approches de la dégustation se rencontrent.

Après un petit tour dans les vignes, laissez-vous guider à travers nos cuvées selon deux regards complémentaires

La dégustation analytique, expliquée par Anne la vigneronne, pour comprendre le vin, son élaboration et ses caractéristiques.

La dégustation intuitive, expliquée par Noémie apprentie sommelière, pour ressentir le vin, écouter vos sensations, vos émotions et redécouvrir votre propre façon de déguster.

Au fil de la soirée, participez à de petits ateliers, échangez autour du vin dans une ambiance conviviale et profitez de gourmandises locales pour quelques accords mets et vins.

Aucune connaissance n'est nécessaire que vous soyez amateur curieux ou passionné, cette expérience est ouverte à tous.

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Les Landes Parnac 46140 Lot Occitanie +33 6 52 93 94 49

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English :

WINE TASTING EXPERIENCE

Why not discover wine in a whole new way?

We invite you to enjoy a unique experience at the estate, where two approaches to wine tasting come together.

After a short tour of the vineyards, let us guide you through our wines from two complementary perspectives:

Analytical tasting, explained by Anne—the winemaker—to help you understand the wine, its production, and its characteristics.

Intuitive tasting, explained by Noémie—an apprentice sommelier—to experience the wine, pay attention to your sensations and emotions, and rediscover your own way of tasting.

Throughout the evening, take part in small workshops, discuss wine in a friendly atmosphere, and enjoy local delicacies paired with wine.

No prior knowledge is required: whether you’re a curious amateur or a passionate connoisseur, this experience is open to everyone.

L’événement Expérience dégustation Parnac a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cahors Vallée du Lot