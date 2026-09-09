Informations pratiques

Honfleur

Expérience gourmande

Office de Tourisme Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 10:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Une découverte inédite de Honfleur à travers des expériences culinaires et des dégustations chez nos partenaires. N’attendez plus pour mettre vos sens en éveil !

Dans le cadre des Étonnants Patrimoines par Calvados Attractivité.

Une découverte inédite de Honfleur à travers des expériences culinaires et des dégustations chez nos partenaires. N’attendez plus pour mettre vos sens en éveil !

Dans le cadre des Étonnants Patrimoines à l’initiative de Calvados Attractivité et du conseil départemental .

Office de Tourisme Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30 contact@ot-honfleur.fr

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English : Expérience gourmande

Discover Honfleur through culinary experiences and tastings at our partners’ restaurants. Don’t wait any longer to awaken your senses!

As part of the Étonnants Patrimoines event organised by Calvados Attractivité.

L’événement Expérience gourmande Honfleur a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Honfleur-Beuzeville