Explorer Genève: Démocratie, Philanthropie et Institutions internationales, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Explorer Genève: Démocratie, Philanthropie et Institutions internationales Samedi 3 octobre, 14h00 Autre lieu

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Parcours immersif

Quatre espaces à découvrir

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La Tour en communs

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Maison de la Paix

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Portail des Nations

Comment la Genève internationale agit-elle au service du multilatéralisme ?

Partez à la rencontre de la Genève internationale et découvrez comment elle favorise le dialogue entre les peuples et les organisations internationales.

N.B.: Le parcours est modulable : rejoignez le groupe à l’étape qui vous convient et participez à tout ou partie de la visite. Un bus TPG dédié assurera le transport des participant·e·s d’une étape à l’autre. Le retour depuis le Portail des Nations s’effectue individuellement.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « ocei@etat.ge.ch »}]

Samedi 3 octobre à 14 heures, embarquez pour un parcours inédit au cœur de Genève et découvrez comment philanthropie, médias, recherche et Genève internationale renforcent la démocratie.

DR