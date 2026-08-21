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Explorer Genève: Démocratie, Philanthropie et Institutions internationales, Autre lieu, Genève

samedi 3 octobre 2026 · Autre lieu · Genève

Explorer Genève: Démocratie, Philanthropie et Institutions internationales, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Autre lieu
Adresse
Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
Participation gratuite - Inscription obligatoire

Explorer Genève: Démocratie, Philanthropie et Institutions internationales Samedi 3 octobre, 14h00 Autre lieu

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Parcours immersif

Quatre espaces à découvrir

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Comment la philanthropie contribue-t-elle à l’intérêt général ?
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La Tour en communs
Quels rôles jouent les médias dans une démocratie ?
Plongez dans un lieu unique dédié à l’information, au débat démocratique et à l’innovation médiatique.
Maison de la Paix
Pourquoi Genève est-elle un lieu privilégié du dialogue international ?
Explorez les liens entre démocratie, recherche, diplomatie et coopération internationale.
Portail des Nations
Comment la Genève internationale agit-elle au service du multilatéralisme ?
Partez à la rencontre de la Genève internationale et découvrez comment elle favorise le dialogue entre les peuples et les organisations internationales.
N.B.: Le parcours est modulable : rejoignez le groupe à l’étape qui vous convient et participez à tout ou partie de la visite. Un bus TPG dédié assurera le transport des participant·e·s d’une étape à l’autre. Le retour depuis le Portail des Nations s’effectue individuellement.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « ocei@etat.ge.ch »}]
Samedi 3 octobre à 14 heures, embarquez pour un parcours inédit au cœur de Genève et découvrez comment philanthropie, médias, recherche et Genève internationale renforcent la démocratie.

DR

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