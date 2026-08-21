Explorer Genève: Démocratie, Philanthropie et Institutions internationales, Autre lieu, Genève
samedi 3 octobre 2026 · Autre lieu · Genève
Informations pratiques
Explorer Genève: Démocratie, Philanthropie et Institutions internationales Samedi 3 octobre, 14h00 Autre lieu
Participation gratuite – Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Parcours immersif
Quatre espaces à découvrir
Maison des fondations
Comment la philanthropie contribue-t-elle à l’intérêt général ?
Découvrez le rôle des fondations et leur contribution aux grands enjeux de société.
La Tour en communs
Quels rôles jouent les médias dans une démocratie ?
Plongez dans un lieu unique dédié à l’information, au débat démocratique et à l’innovation médiatique.
Maison de la Paix
Pourquoi Genève est-elle un lieu privilégié du dialogue international ?
Explorez les liens entre démocratie, recherche, diplomatie et coopération internationale.
Portail des Nations
Comment la Genève internationale agit-elle au service du multilatéralisme ?
Partez à la rencontre de la Genève internationale et découvrez comment elle favorise le dialogue entre les peuples et les organisations internationales.
N.B.: Le parcours est modulable : rejoignez le groupe à l’étape qui vous convient et participez à tout ou partie de la visite. Un bus TPG dédié assurera le transport des participant·e·s d’une étape à l’autre. Le retour depuis le Portail des Nations s’effectue individuellement.
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Samedi 3 octobre à 14 heures, embarquez pour un parcours inédit au cœur de Genève et découvrez comment philanthropie, médias, recherche et Genève internationale renforcent la démocratie.
DR
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