Explorez la biodiversité locale : à la découverte des plantes sauvage avec Nos Deux Mains, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Explorez la biodiversité locale : à la découverte des plantes sauvage avec Nos Deux Mains Mercredi 22 avril, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Apportez un carnet de notes, un panier et un sécateur

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

Règles de cueillette et connaissances botaniques essentielles, cet atelier-balade vous emmène à la découverte des plantes en milieu urbain.À partir de 7 ans, accompagné d’un adulte. Sur inscription.

Crédits Nos 2 mains