Explorez la préfecture de la Haute-Garonne !, Préfecture de la Haute-Garonne, Toulouse

Informations pratiques

Explorez la préfecture de la Haute-Garonne ! Dimanche 20 septembre, 10h30 Préfecture de la Haute-Garonne Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, franchissez exceptionnellement les portes de la préfecture et découvrez des espaces habituellement fermés au public : cour d’honneur, escalier monumental, grands salons, jardins ou encore bureau du préfet.

Une occasion unique de découvrir ce remarquable patrimoine architectural et historique, au cœur de Toulouse.

Préfecture de la Haute-Garonne 1 Place Saint-Etienne, 31038 Toulouse cedex 9 Haute-Garonne Occitanie Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 45 34 45 http://www.haute-garonne.gouv.fr

Cour et escalier d’honneur, grands salons, jardins ou encore bureau du préfet… rares sont les moments où ces lieux sont ouverts au public.

©Préfecture de la région Occitanie et de la Haute-Garonne