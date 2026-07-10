Explorez les serres d’agronomie tropicale Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 10:00 – 12:00

Gratuit : non Tout public

Venez découvrir ces serres patrimoniales qui abritent des plantes tropicales dites « utilitaires ». On y trouve des épices, de nombreux fruitiers et des plantes utilisées pour le bois, le textile, la santé… En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau



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