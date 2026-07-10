Explorez les serres d’agronomie tropicale Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 14:00 – 16:00

Gratuit : non Tout public

Venez découvrir ces serres patrimoniales qui abritent des plantes tropicales dites « utilitaires ». On y trouve des épices, de nombreux fruitiers et des plantes utilisées pour le bois, le textile, la santé… En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au parc du Grand-Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026



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