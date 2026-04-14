Explorez une commune de l’Aube et laissez-vous surprendre par son histoire, Capitainerie Port Dienville, Dienville
Explorez une commune de l’Aube et laissez-vous surprendre par son histoire, Capitainerie Port Dienville, Dienville vendredi 26 juin 2026.
Explorez une commune de l’Aube et laissez-vous surprendre par son histoire 26 – 28 juin Capitainerie Port Dienville Aube
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Grâce à un audioguide, découvrer l’histoire de la ville à travers l’histoire de Léo, un étudiant en histoire, se mettant en quête du trésor de l’Aube.
Accompagnez-le et tentez votre chance ! Parviendrez-vous à trouver ce trésor et serez-vous prêt à le partager ?
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Grâce à un audioguide, découvrer l’histoire de la ville à travers l’histoire de Léo, un étudiant en histoire, se mettant en quête du trésor de l’Aube. visite visite libre
OT Grands Lacs de Champagne – LV
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