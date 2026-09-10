Explorons nos savoir-faire, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Explorons nos savoir-faire Samedi 17 octobre, 14h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00
Samedi 17 octobre de 14h à 18h
De la réparation de son électroménager à la fabrication de ses produits d’entretien, en passant par l’observation de la biodiversité en bas de chez soi, nous vous proposons de découvrir et de partager des savoir-faire pour gagner en autonomie.
Des vêtements à réparer ? Venez avec votre chemise trouée et apprenez à la customiser.
Des produits toxiques dans votre quotidien ? Venez fabriquer vous-même vos produits d’entretien.
Envie d’apprendre à cultiver votre propre potager, même sur votre balcon ? Venez planter des potimarrons.
Explorons ensemble nos espaces du quotidien pour gagner en créativité et reprendre du pouvoir d’agir.
Chemin Faisant est un collectif d’associations toulousaines d’éducation à l’environnement et à l’écologie. Nous avons pour objectif d’éveiller les différents publics au monde environnant à travers la découverte et l’échange de savoirs et de connaissances. Nous agissons pour une ville durable en mettant en œuvre des solutions accessibles à toutes et tous.
Dans le cadre des Journées nationales de la réparation.
Médiathèque José Cabanis
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Forum associatif et ateliers avec le collectif Chemin Faisant – EXplorations
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