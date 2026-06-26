EXPO À LA CÒLA, UN LIEU D’ART EN MINERVOIS Aigne samedi 25 juillet 2026.

Aigne

EXPO À LA CÒLA, UN LIEU D’ART EN MINERVOIS

22 Rue du Minervois Aigne Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-07-25

Exposition à la nouvelle Galerie d’Art LA CÒLA à Aigne avec le travail de trois artistes Max Charvolen Corinne Mercadier Daniel Pontoreau.

Vernissage le samedi 25 Juillet.

À Aigne, le noyau médiéval, appelé L’escargot, conserve l’empreinte de son histoire et l’ancienne cave coopérative se réinvente. Elle devient La Còla !

À travers des expositions, des résidences, des ateliers de pratiques artistiques ou artisanales, un espace d’interprétation convoquant la mémoire du site et un café librairie, le lieu proposera une lecture vivante du territoire adossée à la création contemporaine.

La réhabilitation de l’édifice révèle une architecture spectaculaire. Avec l’exposition du Pays d’art et d’histoire, La Còla met à l’honneur Paul Brès et René Villeneuve, architectes des caves coopératives.

Exposition à la nouvelle Galerie d’Art LA CÒLA, UN LIEU D’ART EN MINERVOIS à Aigne avec le travail de trois artistes Max Charvolen Corinne Mercadier Daniel Pontoreau.

Entrée libre du mercredi au dimanche de 14h à 19h30. Visites accompagnées à 15h et 17h. Nocturnes les mercredis de juillet et août. Vernissage le samedi 25 Juillet. .

22 Rue du Minervois Aigne 34210 Hérault Occitanie +33 6 86 31 38 72

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English :

New exhibition at Galerie Au Coin d’Art featuring work by sculptor Sabine Canton and painter Jean Louis Touzan

L’événement EXPO À LA CÒLA, UN LIEU D’ART EN MINERVOIS Aigne a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC