VERNISSAGE EXPO À LA CÒLA Aigne
samedi 25 juillet 2026 · Aigne
Informations pratiques
Aigne
VERNISSAGE EXPO À LA CÒLA
22 Rue du Minervois Aigne Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Vernissage de l’Exposition à la nouvelle Galerie d’Art LA CÒLA à Aigne avec le travail de trois artistes Max Charvolen Corinne Mercadier Daniel Pontoreau.
Vernissage de l’Exposition à la nouvelle Galerie d’Art LA CÒLA, UN LIEU D’ART EN MINERVOIS à Aigne avec le travail de trois artistes Max Charvolen Corinne Mercadier Daniel Pontoreau.
Le village d’Aigne accueille dans son ancienne cave coopérative, La Còla, lieu d’art dédié à la création et à la transmission. Pour son ouverture et jusqu’au 1er novembre sont réunies les expositions de Daniel Pontereau, sculpteur céramiste, et de Corinne Mercadier, photographe, et une oeuvre monumentale de Max Charvolen créée in situ. Une nouvelle destination culturelle à découvrir dans le Minervois.
Vernissage en présence des artistes à 16h, suivie d’une collation.
Rendez-vous à La Còla. .
22 Rue du Minervois Aigne 34210 Hérault Occitanie +33 6 86 31 38 72
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English :
Opening reception for the exhibition at the new LA C%D2LA Art Gallery in Aigne, featuring works by three artists: Max Charvolen, Corinne Mercadier, and Daniel Pontoreau.
L’événement VERNISSAGE EXPO À LA CÒLA Aigne a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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