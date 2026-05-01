EXPO ARTS Chemin de Juhègues Torreilles

Torreilles

EXPO ARTS

Chemin de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 17:30:00

fin : 2026-05-18 20:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Les petits artistes de l’école Jules Verne prennent possession de la Chapelle de Juhègues !

Dans le cadre d’Expo Arts, la manifestation départementale, les élèves ont laissé parler leur imagination autour du thème Ah ! la lettre ! à travers des créations originales, colorées et surprenantes.

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Chemin de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 52 41

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English :

Little artists from the Jules Verne school take possession of the Chapelle de Juhègues!

As part of Expo Arts, the departmental event, pupils let their imaginations run riot around the theme of Ah! the letter! with original, colorful and surprising creations.

L’événement EXPO ARTS Torreilles a été mis à jour le 2026-05-11 par BIT DE TORREILLES