SOIRÉE DÉGUSTATION VINS & FROMAGES FONDUS Cave Gustumo Torreilles

SOIRÉE DÉGUSTATION VINS & FROMAGES FONDUS

Cave Gustumo 1 Rue des Écoles Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 45 – 45 – 45

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Gustumo ouvre les portes de la cave à Torreilles pour une soirée gourmande et conviviale autour des accords vins & fromages fondus.

.

Cave Gustumo 1 Rue des Écoles Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 79 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gustumo opens the doors of its cellar in Torreilles for a convivial evening of gourmet wine & cheese pairings.

L’événement SOIRÉE DÉGUSTATION VINS & FROMAGES FONDUS Torreilles a été mis à jour le 2026-01-09 par BIT DE TORREILLES