SOIRÉE DÉGUSTATION VINS & FROMAGES FONDUS Cave Gustumo Torreilles
SOIRÉE DÉGUSTATION VINS & FROMAGES FONDUS Cave Gustumo Torreilles vendredi 23 janvier 2026.
SOIRÉE DÉGUSTATION VINS & FROMAGES FONDUS
Cave Gustumo 1 Rue des Écoles Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 45 – 45 – 45
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 21:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Gustumo ouvre les portes de la cave à Torreilles pour une soirée gourmande et conviviale autour des accords vins & fromages fondus.
.
Cave Gustumo 1 Rue des Écoles Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 79 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gustumo opens the doors of its cellar in Torreilles for a convivial evening of gourmet wine & cheese pairings.
L’événement SOIRÉE DÉGUSTATION VINS & FROMAGES FONDUS Torreilles a été mis à jour le 2026-01-09 par BIT DE TORREILLES