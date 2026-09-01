[Expo & Ateliers] Histoire de l’aviation locale et rassemblement d’aéronefs Rendez-vous Aérodrome de Dieppe Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Expo & Ateliers] Histoire de l’aviation locale et rassemblement d’aéronefs

Rendez-vous Aérodrome de Dieppe / route de Paris Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’aérodrome de Dieppe vous invite à découvrir l’histoire de l’aviation locale !

Deux expositions retracent la carrière aéronautique de Marcel Diologent et l’évolution de l’aviation autour de Dieppe, des premiers atterrissages sur le front de mer jusqu’à l’aérodrome actuel. Vous pourrez également admirer des avions, des ULM et des aéronefs de collection.

Au programme ateliers scientifiques sur l’air et l’aérodynamique, présentation d’aéronefs et présence du CIRFA de l’armée de l’Air et de l’Espace.

Gratuit Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .

Rendez-vous Aérodrome de Dieppe / route de Paris Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 contact@pilotesetcie.fr

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English : [Expo & Ateliers] Histoire de l’aviation locale et rassemblement d’aéronefs

L’événement [Expo & Ateliers] Histoire de l’aviation locale et rassemblement d’aéronefs Dieppe a été mis à jour le 2026-08-25 par Seine-Maritime Attractivité