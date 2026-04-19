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Expo Bizh-Art Rue des Glénans Combrit

Expo Bizh-Art Rue des Glénans Combrit vendredi 25 septembre 2026.

Lieu : Rue des Glénans

Adresse : Fort

Ville : 29120 Combrit

Département : Finistère

Début : vendredi 25 septembre 2026

Fin : jeudi 1 octobre 2026

Tarif :

Combrit

Expo Bizh-Art

Rue des Glénans Fort Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-09-25

À découvrir absolument au Fort de Sainte-Marine…   .

Rue des Glénans Fort Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40 

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English : Expo Bizh-Art

L’événement Expo Bizh-Art Combrit a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden

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