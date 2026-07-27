Expo d’août au Tympan Café associatif Le Tympan Goujounac

Informations pratiques

Goujounac

Expo d’août au Tympan

Café associatif Le Tympan 60 rue du Tympan Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-29 13:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition pour ce mois d'août Autour de l'arbre

Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition pour ce mois d'août Autour de l'arbre. Venez découvrir Alice Freytet, Jacques Lepetit et Edwige Beaussart.

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Café associatif Le Tympan 60 rue du Tympan Goujounac 46250 Lot Occitanie assoletympan46@gmail.com

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English :

Le Tympan, a community café, is hosting a new exhibition this August: Around the Tree

L’événement Expo d’août au Tympan Goujounac a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Cazals-Salviac