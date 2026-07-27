Expo d’août au Tympan Café associatif Le Tympan Goujounac
samedi 1 août 2026 · Café associatif Le Tympan · Goujounac
Informations pratiques
Goujounac
Expo d’août au Tympan
Café associatif Le Tympan 60 rue du Tympan Goujounac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-29 13:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition pour ce mois d'août Autour de l'arbre
Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition pour ce mois d'août Autour de l'arbre. Venez découvrir Alice Freytet, Jacques Lepetit et Edwige Beaussart.
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Café associatif Le Tympan 60 rue du Tympan Goujounac 46250 Lot Occitanie assoletympan46@gmail.com
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English :
Le Tympan, a community café, is hosting a new exhibition this August: Around the Tree
L’événement Expo d’août au Tympan Goujounac a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Cazals-Salviac
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