Expo des peintres de Saint-Médard Saint-Médard vendredi 19 juin 2026.

Saint-Médard

Expo des peintres de Saint-Médard

1930 Route de la Vallée du Vert Saint-Médard Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 09:00:00

fin : 2026-06-20 13:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

Le bar associatif Le Vert à Table accueille les œuvres des peintres

-Martine Bienvenu

-Serge Boisse

-Ghislaine Demarne

-Monique Nicou

-Marie-Claire Paraskiova

-Brigitte Rigal-Picquendar

-Christian Veyrières

Le bar associatif Le Vert à Table accueille les œuvres des peintres

-Martine Bienvenu

-Serge Boisse

-Ghislaine Demarne

-Monique Nicou

-Marie-Claire Paraskiova

-Brigitte Rigal-Picquendar

-Christian Veyrières

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1930 Route de la Vallée du Vert Saint-Médard 46150 Lot Occitanie +33 5 65 36 25 26

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English :

The community bar Le Vert %E0 Table is hosting an exhibition of works by the following painters:

-Martine Bienvenu

-Serge Boisse

-Ghislaine Demarne

-Monique Nicou

-Marie-Claire Paraskiova

-Brigitte Rigal-Picquendar

-Christian Veyrières

L’événement Expo des peintres de Saint-Médard Saint-Médard a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot