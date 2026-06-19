Expo des peintres de Saint-Médard Saint-Médard
Expo des peintres de Saint-Médard Saint-Médard vendredi 19 juin 2026.
Saint-Médard
Expo des peintres de Saint-Médard
1930 Route de la Vallée du Vert Saint-Médard Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 09:00:00
fin : 2026-06-20 13:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20
Le bar associatif Le Vert à Table accueille les œuvres des peintres
-Martine Bienvenu
-Serge Boisse
-Ghislaine Demarne
-Monique Nicou
-Marie-Claire Paraskiova
-Brigitte Rigal-Picquendar
-Christian Veyrières
Le bar associatif Le Vert à Table accueille les œuvres des peintres
-Martine Bienvenu
-Serge Boisse
-Ghislaine Demarne
-Monique Nicou
-Marie-Claire Paraskiova
-Brigitte Rigal-Picquendar
-Christian Veyrières
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1930 Route de la Vallée du Vert Saint-Médard 46150 Lot Occitanie +33 5 65 36 25 26
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English :
The community bar Le Vert %E0 Table is hosting an exhibition of works by the following painters:
-Martine Bienvenu
-Serge Boisse
-Ghislaine Demarne
-Monique Nicou
-Marie-Claire Paraskiova
-Brigitte Rigal-Picquendar
-Christian Veyrières
L’événement Expo des peintres de Saint-Médard Saint-Médard a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot
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