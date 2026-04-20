Expo dessin et peinture Claire Montaigne Quai Jacques de Thézac Combrit

Combrit

Expo dessin et peinture Claire Montaigne

Quai Jacques de Thézac Coop Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-14

Peintre et dessinatrice, Claire Montaigne expose ses œuvres dans les locaux de l’ancienne Coopérative Maritime sur le port de Sainte-Marine. .

Quai Jacques de Thézac Coop Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English : Expo dessin et peinture Claire Montaigne

L’événement Expo dessin et peinture Claire Montaigne Combrit a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden