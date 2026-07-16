Expo-goûter, Le Grand Séchoir, Vinay

Informations pratiques

Expo-goûter 19 et 20 septembre Le Grand Séchoir Isère

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Présentée jusqu’au 31 décembre 2026, l’exposition « Modernes à la campagne. Récits d’une révolution silencieuse » plonge les visiteurs dans les années 1950 à 1970. À travers des objets du quotidien, des témoignages et des dispositifs interactifs, elle raconte les profondes transformations qui ont marqué la campagne française : mécanisation agricole, nouveaux modes de consommation, électroménager, évolution des loisirs et des relations sociales. Une exposition qui résonne particulièrement aujourd’hui, en questionnant l’héritage de cette transition sociétale massive.

La visite se termine par un petit goûter de douceurs sucrées aux noix.

Le Grand Séchoir 705 route de Grenoble 38470 Vinay Vinay 38470 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 36 36 10 https://www.legrandsechoir.fr/ https://www.facebook.com/legrandsechoir/ [{« type »: « phone », « value »: « 0476363610 »}, {« type »: « email », « value »: « info@legrandsechoir.fr »}] Le Grand Séchoir est un lieu incontournable pour découvrir les secrets d’un fruit hors du commun : la noix de Grenoble. Situé au cœur de la noyeraie iséroise à Vinay, dans un ancien séchoir, l’espace muséographique met en scène la richesse du pays de la noix : les contes et légendes, les savoir-faire traditionnels, la gastronomie, l’architecture des séchoirs à noix… Parking sur place

Accès possibles en bus avec Cars Région ligne T62 arrêt coopérative noix » à Vinay

Présentée jusqu’au 31 décembre 2026, l’exposition « Modernes à la campagne. Récits d’une révolution silencieuse » plonge les visiteurs dans les années 1950 à 1970. À travers objets du quotidien, et :…

©Le Grand Séchoir