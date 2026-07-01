visite guidée gourmande, Le Grand Séchoir, Vinay

Informations pratiques

visite guidée gourmande 19 et 20 septembre Le Grand Séchoir Isère

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Suivez notre guide pour découvrir l’histoire et les savoir-faire qui entourent la noix de Grenoble. Cette visite guidée gourmande propose une immersion dans l’univers de ce fruit d’exception, cultivé depuis des générations dans la vallée de l’Isère. Elle se termine par un petit apéritif accompagné d’amuses bouches salés, pour une découverte aussi savoureuse qu’instructive.

Le Grand Séchoir 705 route de Grenoble 38470 Vinay Vinay 38470 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 36 36 10 https://www.legrandsechoir.fr/ https://www.facebook.com/legrandsechoir/ [{« type »: « phone », « value »: « 0476363610 »}, {« type »: « email », « value »: « info@legrandsechoir.fr »}] Le Grand Séchoir est un lieu incontournable pour découvrir les secrets d’un fruit hors du commun : la noix de Grenoble. Situé au cœur de la noyeraie iséroise à Vinay, dans un ancien séchoir, l’espace muséographique met en scène la richesse du pays de la noix : les contes et légendes, les savoir-faire traditionnels, la gastronomie, l’architecture des séchoirs à noix… Parking sur place

Accès possibles en bus avec Cars Région ligne T62 arrêt coopérative noix » à Vinay

Suivez notre guide pour découvrir l’histoire et les savoir-faire qui entourent la noix de Grenoble. Cette visite guidée gourmande propose une immersion dans l’univers de ce fruit d’exception, cultivé…

©Ch. Huret