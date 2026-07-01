Visite de l’église Saint-Gervais-Saint Protais de Vinay et de ses vestiges, Église Saint-Gervais Saint-Protais, Vinay

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Gervais-Saint Protais de Vinay et de ses vestiges 19 et 20 septembre Église Saint-Gervais Saint-Protais Marne

Réservation possible jusque 24h avant la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église de Vinay vous ouvre ses portes pour une découverte de son riche patrimoine. Vous pourrez y admirer son clocher, ses fonts baptismaux datant du XIᵉ siècle, sa nef du XIIᵉ siècle, ainsi que la voûte croisée de son transept, témoins de plusieurs siècles d’histoire. La visite vous permettra également de découvrir un Christ singulier, un remarquable tableau restauré de l’Immaculée Conception, et quelques surprises qui vous attendent au fil de la visite.

Église Saint-Gervais Saint-Protais Rue de l’Eglise, 51530 Vinay Vinay 51530 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.epernay-tourisme.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 53 33 00 »}] Église édifiée au XIIe siècle. La chapelle au nord du chœur est ajoutée dans le deuxième quart du XVIIIe siècle pour Nicolas Grosse-Tête de Jouy (mort en 1741), seigneur de Vinay, ainsi que l’indique l’inscription gravée sur sa dalle funéraire encore en place. En 1752, les bas-côtés de la nef sont démolis. Au début du XXe siècle, la sacristie est reconstruite à son ancien emplacement (au sud de la dernière travée de la nef), tandis qu’au nord, en pendant, est élevée une remise de pompe à incendie. Les encadrements des baies à l’extérieur et les moulures à l’intérieur sont en grande partie repris au ciment, dans le courant du XXe siècle.

L’église de Vinay vous ouvre ses portes pour une découverte de son riche patrimoine. Vous pourrez y admirer son clocher, ses fonds baptismaux datant du XIᵉ siècle, sa nef du XIIᵉ siècle ainsi que la…

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