Expo : « L’Ukraine brûle et nous regardons ailleurs ! » Place Kléber Strasbourg Samedi 30 mai, 15h00 Entrée libre

Une expo qui permettra la désintox médiatique des neurones de ceux qui gobèrent le récit belliciste anti Russie que promeut l’Union européenne néofasciste d’Ursula von der Leyen & Cie

**Expo : « L’Ukraine brûle et nous regardons ailleurs ! »**

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**Samedi 30 mai 2026 de 15h à 18h Place Kléber à Strasbourg.**

Helena vous explicitera son opinion (via expo) sur la guerre qui ravage son pays d’origine.

Helena n’a rien à vendre. Une expo garantie sans bourrage de crâne belliciste.

L’Europe panique en voyant des Drones partout, mais elle oublia (volontairement puisque complice) qui provoqua la guerre, alors que le conflit provoqua la casse sociale (sur notre dos) pour financer les marchands d’armes !

Qui initia le conflit en Ukraine ? les bellicistes sont-ils des humanistes ?

Souvenez-vous : « Il n’y a qu’un seul responsable, c’est moi » dixit Macron ; donc c’est à lui d’adresser nos doléances =>

Pour la paix !

Contre le meurtre.

Contre le fascisme.

Vous avez oublié les principaux commandements de la Bible :

Tu ne tueras pas !

Tu ne mentiras pas !

Exigeons la fin du conflit en Ukraine.

Ne tolérons plus la cobelligérance voulue par Macron contre la Russie.

Trump n’a pas éteint l’incendie malgré avoir reconnu partiellement (alors qu’elle est quasi intégrale) la responsabilité des U.S.A.

Macron continu la danse macabre autour du feu.

Il y ajoute de l’huile avec ses acolytes Européistes bellicistes.

Ne soyons pas ceux qui payeront l’addition.

La paix est préférable à la banqueroute de l’Europe.

Ne soutenons plus (via décision inique de Macron) le régime corrompu de Zelensky.

Notre expo démontre d’où vient la haine qui ravage l’Ukraine.

Sortons du piège, exigeons la paix.

0649410275 [la.planete@live.fr](mailto:la.planete@live.fr) [https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00.000+02:00

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la.planete@live.fr 0649410275 https://rrr.netlib.re

Place Kléber Place Kléber Strasbourg Centre Strasbourg 67003 Bas-Rhin



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