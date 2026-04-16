Expo peinture Eliot Nyls Rue des Glénans Combrit

Combrit

Expo peinture Eliot Nyls

Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-08-27

Eliot Nyls est le nom d’artiste-peintre d’Eric Nachon.

Il travaille surtout I’acrylique et parfois le pastel sec selon ses émotions et ses ressentis. Il aime à simplifier la peinture, les méplats colorés aux couleurs sans mélange traduisant I’essentiel .

Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English : Expo peinture Eliot Nyls

L’événement Expo peinture Eliot Nyls Combrit a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Destination Pays Bigouden