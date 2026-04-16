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Expo peinture Eliot Nyls Rue des Glénans Combrit

Expo peinture Eliot Nyls Rue des Glénans Combrit jeudi 27 août 2026.

Lieu : Rue des Glénans

Adresse : Corps de garde

Ville : 29120 Combrit

Département : Finistère

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : mercredi 2 septembre 2026

Tarif :

Combrit

Expo peinture Eliot Nyls

Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-09-02

Date(s) :
2026-08-27

Eliot Nyls est le nom d’artiste-peintre d’Eric Nachon.
Il travaille surtout I’acrylique et parfois le pastel sec selon ses émotions et ses ressentis. Il aime à simplifier la peinture, les méplats colorés aux couleurs sans mélange traduisant I’essentiel   .

Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40 

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English : Expo peinture Eliot Nyls

L’événement Expo peinture Eliot Nyls Combrit a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Destination Pays Bigouden

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