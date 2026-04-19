Expo peinture Serge Milet Quai Jacques de Thézac Combrit
Expo peinture Serge Milet Quai Jacques de Thézac Combrit jeudi 29 octobre 2026.
Combrit
Expo peinture Serge Milet
Quai Jacques de Thézac Coop Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-10-29
Serge Milet expose ses toiles à la Coop jusqu’au 4 novembre. .
Quai Jacques de Thézac Coop Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40
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English : Expo peinture Serge Milet
L’événement Expo peinture Serge Milet Combrit a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden
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