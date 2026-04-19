Expo peinture Serge Milet Quai Jacques de Thézac Combrit

Combrit

Expo peinture Serge Milet

Quai Jacques de Thézac Coop Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-10-29

Serge Milet expose ses toiles à la Coop jusqu’au 4 novembre. .

Quai Jacques de Thézac Coop Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English : Expo peinture Serge Milet

L’événement Expo peinture Serge Milet Combrit a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden