EXPO PHOTO DU FACTEUR, PAYS MONTBELIARD AGGLOMERATION, Montbéliard

EXPO PHOTO DU FACTEUR 11 – 29 mai PAYS MONTBELIARD AGGLOMERATION Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T08:00:00+02:00 – 2026-05-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T13:30:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

Revivez en photos la Tournée du Facteur millésime 2025 pour donner un avant goût de la prochaine Tournée du Facteur du 31 mai prochain !

Exposition libre durant les heures d’ouverture au siège de Pays Montbéliard Agglomération.

PAYS MONTBELIARD AGGLOMERATION 8 avenue desAlliés Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Avec le service patrimoine de PMA, exposition, dans le hall de l’agglo, des photos prises par Sandrine, lors de la balade du facteur en septembre 2025

Sandrine VELOCITE PAYS DE MONTBELIARD