EXPO PHOTO DU FACTEUR, PAYS MONTBELIARD AGGLOMERATION, Montbéliard
EXPO PHOTO DU FACTEUR, PAYS MONTBELIARD AGGLOMERATION, Montbéliard lundi 11 mai 2026.
EXPO PHOTO DU FACTEUR 11 – 29 mai PAYS MONTBELIARD AGGLOMERATION Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T08:00:00+02:00 – 2026-05-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T13:30:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00
Revivez en photos la Tournée du Facteur millésime 2025 pour donner un avant goût de la prochaine Tournée du Facteur du 31 mai prochain !
Exposition libre durant les heures d’ouverture au siège de Pays Montbéliard Agglomération.
PAYS MONTBELIARD AGGLOMERATION 8 avenue desAlliés Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Avec le service patrimoine de PMA, exposition, dans le hall de l’agglo, des photos prises par Sandrine, lors de la balade du facteur en septembre 2025
Sandrine VELOCITE PAYS DE MONTBELIARD
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