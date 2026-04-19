Expo photo et peinture Marie-Lise Le Campion, Jean-Paul Le Gall et Daniel Larvol Rue des Glénans Combrit
Expo photo et peinture Marie-Lise Le Campion, Jean-Paul Le Gall et Daniel Larvol Rue des Glénans Combrit vendredi 11 septembre 2026.
Combrit
Expo photo et peinture Marie-Lise Le Campion, Jean-Paul Le Gall et Daniel Larvol
Rue des Glénans Fort Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-11
Cette semaine, trois artistes bien connus en Pays bigouden viennent exposer leurs toiles et leurs photographies au Fort de Sainte-Marine. .
Rue des Glénans Fort Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40
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English : Expo photo et peinture Marie-Lise Le Campion, Jean-Paul Le Gall et Daniel Larvol
L’événement Expo photo et peinture Marie-Lise Le Campion, Jean-Paul Le Gall et Daniel Larvol Combrit a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden
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