Expo photo et peinture Marie-Lise Le Campion, Jean-Paul Le Gall et Daniel Larvol Rue des Glénans Combrit

Combrit

Expo photo et peinture Marie-Lise Le Campion, Jean-Paul Le Gall et Daniel Larvol

Rue des Glénans Fort Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-11

Cette semaine, trois artistes bien connus en Pays bigouden viennent exposer leurs toiles et leurs photographies au Fort de Sainte-Marine. .

Rue des Glénans Fort Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English : Expo photo et peinture Marie-Lise Le Campion, Jean-Paul Le Gall et Daniel Larvol

L’événement Expo photo et peinture Marie-Lise Le Campion, Jean-Paul Le Gall et Daniel Larvol Combrit a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden