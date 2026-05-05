expo photo L’Utopiste Cyclable, cinéma La Cascade, Martigues

expo photo L’Utopiste Cyclable 8 – 10 mai cinéma La Cascade Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T17:00:00+02:00 – 2026-05-08T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00

L’expo photo sur la mobilité cycliste dans la métropole Aix-Marseille :)

Des clichés réalisés entre 2024 et 2026 sur l’ensemble de la métropole abordent la question de la mobilité par le prisme du cyclisme.

Le monde évolue et la mobilité n’est pas en reste. Qu’il s’agisse du vélo, de la voiture, du train ou encore de nos baskets, nos modes de déplacement sont en pleine mutation. Comment répondre alors aux enjeux économiques, de santé et d’environnement ? Le vélo y apporte-t-il des éléments de réponse, laisse-t-il de côté certains enjeux ? J’espère que ces clichés nous permettront, cyclistes ou non, d’échanger sur nos sentiments et nos besoins, pour nourrir une réflexion collective et imaginer un avenir meilleur.

Un énorme merci à Muli Cycles pour son engagement dès les premiers jours et pour m’avoir fait découvrir des vélos d’une qualité sans pareil, à l’association RAMDAM, le rassemblement d’associations pour les modes de déplacement alternatifs dans la Métropole Aix-Marseille-Provence pour coporter le projet, à la SNCF gares&connexions d’ouvrir les portes de la gare Saint-Charles, un lieu emblématique des mobilités de demain, à l’assophotosynthese pour mettre tant de ressources au service de l’expo, à La Murisserie pour valider les folies scénographiques et nous accueillir, au cinéma La cascade de Martigues pour faire vivre l’expo dans un lieu aussi dynamique, à l’office de tourisme de La Ciotat pour offrir à l’expo une vue sur mer, à la boutique Cyclable d’Aix-en-Provence d’avoir accepté de pousser les meubles, au CSE d’Airbus Helicopters pour boucler la boucle de la mobilité, aux associations ADAVA Aix pour votre énergie et Les Vélos des Etangs (LVDE) pour ce joli soutien, ainsi qu’au réseau Mai à Vélo france pour nous relayer et avoir pensé aux enfants !

Et merci également à celles et ceux qui ont accepté de prêter leur visage à l’exposition, à Juliette Royer pour le magnifique travail graphique et à celles et ceux qui ont participé à cette aventure :)

VERNISSAGES :

Martigues, cinéma La Cascade le 8 mai à 17h

La Ciotat, office de tourisme le 9 mai à 10h30

Aix-en-Provence, boutique Cyclable le 22 mai

Marseille, la Mûrisserie le 27 mai à 18h

cinéma La Cascade 35 Cr du 4 Septembre, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/armange.m/ »}]

Expo du photographe Maxime Armange sur la mobilité cycliste dans la métropole Aix-Marseille. Soutiens : Ramdam, Muli Cycles, SNCF Gares & Connexions, Airbus Helicopters, Photosynthèse, LVDE et ADAVA.

Photo : Maxime Armange / Graphisme : Juliette Royer