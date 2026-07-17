Expo photos au cinéma Le Manoir, 11 ter avenue des Sables – Talmont Saint Hilaire, Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Expo photos au cinéma Le Manoir 18 – 20 septembre 11 ter avenue des Sables – Talmont Saint Hilaire Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous découvrir l’exposition photos réalisée sur le thème du cinéma Le Manoir par le club photos « arrêt sur image ».

Visites guidées du cinéma possibles à certaines heures.

11 ter avenue des Sables – Talmont Saint Hilaire 11 ter avenue des sables Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire 0961487807 https://cinemalemanoir.fr Cinéma des années 1960 parking gratuit à 200m

Vous découvrir l’exposition photos réalisée sur le thème du cinéma Le Manoir par le club photos « arrêt sur image ».

©Pierre JACOB