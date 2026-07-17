Expo photos au cinéma Le Manoir, 11 ter avenue des Sables – Talmont Saint Hilaire, Talmont-Saint-Hilaire
vendredi 18 septembre 2026 · 11 ter avenue des Sables - Talmont Saint Hilaire · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Expo photos au cinéma Le Manoir 18 – 20 septembre 11 ter avenue des Sables – Talmont Saint Hilaire Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Vous découvrir l’exposition photos réalisée sur le thème du cinéma Le Manoir par le club photos « arrêt sur image ».
Visites guidées du cinéma possibles à certaines heures.
11 ter avenue des Sables – Talmont Saint Hilaire 11 ter avenue des sables Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire 0961487807 https://cinemalemanoir.fr Cinéma des années 1960 parking gratuit à 200m
Vous découvrir l’exposition photos réalisée sur le thème du cinéma Le Manoir par le club photos « arrêt sur image ».
©Pierre JACOB
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