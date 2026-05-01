Expo-vente Salle Michel Le Brazidec Saint-Avé

Saint-Avé

Expo-vente

Salle Michel Le Brazidec Rue Olivier de Clisson Saint-Avé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Cet évènement n’est pas qu’une simple exposition, c’est une véritable fête de la créativité ! Pour rendre cette expérience encore plus enrichissante, nous avons prévu une animation participative autour de la peinture. Les visiteurs auront l’occasion de mettre la main à la pâte en contribuant à la décoration d’un magnifique panneau qui sera offert à la maison de retraite de Saint Avé. C’es une belle manière de partager la joie de l’Art avec ceux qui en ont besoin !

Mais ce n’est pas tout, Pour pimenter votre visite, une tombola sera organisée, avec à la clé de superbes lots à gagner ! Qui sait, vous pourriez repartir avec un bon pour une croisière ou un lot surprise ! Les bénéfices de la tombola serviront à l’achat de matériel pour les ateliers enfants.

Et pour vous accueillir dans les meilleures conditions, une buvette sera à votre disposition, où vous pourrez vous désaltérer et déguster quelques douceurs tout en admirant les œuvres exposées.

Venez en famille ou entre amis, laissez-vous inspirer par la créativité et la passion de nos artistes et participez à cette belle initiative ! .

Salle Michel Le Brazidec Rue Olivier de Clisson Saint-Avé 56890 Morbihan Bretagne

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L’événement Expo-vente Saint-Avé a été mis à jour le 2026-05-11 par ADT 56