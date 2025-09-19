Expo Village d’Artistes 2026 Salle Mairie Sports Labenne

Expo Village d’Artistes 2026 Salle Mairie Sports Labenne dimanche 11 octobre 2026.

Expo Village d’Artistes 2026

Salle Mairie Sports Place de la République Labenne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-11

L’exposition Village d’artistes revient les 11 et 12 octobre 2026, portée par le collectif Les Z’arts Océan! Plus de 150 oeuvres originales investiront la salle Mairie Sports, qui se transformera le temps d’un week-end en véritable écrin dédié à l’art sous toutes ses formes.

L’exposition Village d’artistes revient les 11 et 12 octobre 2026, portée par le collectif Les Z’arts Océan!

Avec pour ambition de faire rayonner la création artistique sur le territoire labennais, cette nouvelle édition accueillera 35 artistes soigneusement sélectionnés peintres, photographes, sculpteurs, mosaïstes……une belle diversité de talents pour une exposition riche et inspirante.

Plus de 150 oeuvres originales investiront la salle Mairie Sports, qui se transformera le temps d’un week-end en véritable écrin dédié à l’art sous toutes ses formes. .

Salle Mairie Sports Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 culture@ville-labenne.fr

English : Expo Village d’Artistes 2026

The Village d’artistes exhibition returns on October 11 and 12, 2026, brought to you by the Les Z’arts Océan collective! Over 150 original works of art will take over the Mairie Sports hall, which will be transformed for the weekend into a veritable showcase for art in all its forms.

German : Expo Village d’Artistes 2026

Die Ausstellung Künstlerdorf kehrt am 11. und 12. Oktober 2026 zurück, getragen vom Kollektiv Les Z’arts Océan! Mehr als 150 Originalwerke werden im Saal Mairie Sports ausgestellt, der sich für ein Wochenende in ein wahres Schmuckkästchen verwandelt, das der Kunst in all ihren Formen gewidmet ist.

Italiano :

L’11 e 12 ottobre 2026 torna la mostra Village d’artistes, organizzata dal collettivo Les Z’arts Océan! Oltre 150 opere originali saranno esposte nel palazzetto dello sport della Mairie, che per il fine settimana si trasformerà in una vera e propria vetrina dell’arte in tutte le sue forme.

Espanol : Expo Village d’Artistes 2026

Los días 11 y 12 de octubre de 2026 vuelve la exposición Village d’artistes, organizada por el colectivo Les Z’arts Océan Más de 150 obras originales se expondrán en el pabellón deportivo de la Mairie, que se transformará durante el fin de semana en un auténtico escaparate del arte en todas sus formas.

L’événement Expo Village d’Artistes 2026 Labenne a été mis à jour le 2025-09-19 par OTI LAS