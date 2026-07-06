Expos-ventes Salle du Canopus et Salle de Jade Saint-Michel-Chef-Chef

lundi 6 juillet 2026 · Salle du Canopus et Salle de Jade · Saint-Michel-Chef-Chef

Informations pratiques

Saint-Michel-Chef-Chef

Expos-ventes

Salle du Canopus et Salle de Jade Boulevard de l’Océan et Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07

Venez faire le plein de créations maison à Saint-Michel-Chef-Chef !

Venez découvrir le savoir-faire unique des artisans locaux.

C’est l’occasion de rencontrer et d’admirer le travail d’artisans talentueux du Club Détente et Amitié qui exposent leurs plus belles réalisations.

A découvrir

Vannerie panier, corbeille, dessous de plat etc…

Couture sacs, pochettes, étuis lunettes etc…



du 6 au 20 juillet au canopus, boulevard de l’Océan, Tharon-Plage

du 3 au 17 août salle de Jade, avenue de la Convention, Tharon-Plage

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

Salle du Canopus et Salle de Jade Boulevard de l’Océan et Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 56 30 teikilou@hotmail.fr

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English :

Come and fill up on homemade creations in Saint-Michel-Chef-Chef!

L’événement Expos-ventes Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-07-03 par I_OT Pornic