Expos-ventes Salle du Canopus et Salle de Jade Saint-Michel-Chef-Chef
lundi 6 juillet 2026 · Salle du Canopus et Salle de Jade · Saint-Michel-Chef-Chef
Informations pratiques
Saint-Michel-Chef-Chef
Expos-ventes
Salle du Canopus et Salle de Jade Boulevard de l’Océan et Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07
Venez faire le plein de créations maison à Saint-Michel-Chef-Chef !
Venez découvrir le savoir-faire unique des artisans locaux.
C’est l’occasion de rencontrer et d’admirer le travail d’artisans talentueux du Club Détente et Amitié qui exposent leurs plus belles réalisations.
A découvrir
Vannerie panier, corbeille, dessous de plat etc…
Couture sacs, pochettes, étuis lunettes etc…
du 6 au 20 juillet au canopus, boulevard de l’Océan, Tharon-Plage
du 3 au 17 août salle de Jade, avenue de la Convention, Tharon-Plage
Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .
Salle du Canopus et Salle de Jade Boulevard de l’Océan et Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 56 30 teikilou@hotmail.fr
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English :
Come and fill up on homemade creations in Saint-Michel-Chef-Chef!
L’événement Expos-ventes Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-07-03 par I_OT Pornic
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