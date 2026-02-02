Exposition 100% Art Léon

Exposition 100% Art Léon samedi 9 mai 2026.

Salle de la Huchette Léon Landes

Arts plastique, aquarelle, linogravure, broderie d’art, tourneur, mosaïque, sculpture, photographie, peinture, céramique…
Buvette, tombola. Food truck le midi.
Entrée libre.   .

Salle de la Huchette Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine   100pour100art@free.fr

