La Vélodyssée De Léon à Vieux Boucau Léon Landes

Durée : Distance : 13600.0 Tarif :

En sortant de Léon, la piste pique, plein sud-ouest, vers Moliets.

A Messanges, une piste propose de rejoindre la plage (4 km) sinon on peut continuer vers Vieux Boucau port d’Albret, la station balnéaire familiale par excellence. Le parcours retrouve alors enfin le puissant océan.

English : La Vélodyssée De Léon à Vieux Boucau

Leaving Léon, the track stings, due south-west, towards Moliets.

In Messanges, a track offers to join the beach (4 km) otherwise one can continue towards Vieux Boucau port d’Albret, the family seaside resort par excellence. The course then finally finds the powerful ocean.

Deutsch : La Vélodyssée De Léon à Vieux Boucau

Wenn Sie Léon verlassen, führt die Piste in südwestlicher Richtung nach Moliets.

In Messanges führt eine Piste zum Strand (4 km), oder Sie fahren weiter nach Vieux Boucau Port d’Albret, dem Familienbadeort par excellence. Die Strecke führt dann endlich wieder an den mächtigen Ozean.

Italiano :

Lasciata Léon, la pista si dirige a sud-ovest verso Moliets.

A Messanges, una pista conduce alla spiaggia (4 km) oppure si può proseguire verso Vieux Boucau port d’Albret, la località balneare familiare per eccellenza. Il percorso raggiunge infine l’imponente oceano.

Español : La Vélodyssée De Léon à Vieux Boucau

A la salida de Léon, la pista se dirige hacia el suroeste en dirección a Moliets.

En Messanges, una pista conduce a la playa (4 km) o puede continuar hacia Vieux Boucau port d’Albret, la estación balnearia familiar por excelencia. La ruta llega finalmente al poderoso océano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine