Spectacle « La chambre mandarine »
Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon
Tarif : 10 EUR
2026-05-09
fin : 2026-05-09
2026-05-09
Par la Compagnie Les Planches en folie d’Anglet.
Pièce de Robert Thomas, Comédie burlesque, comédie policière, dont il a renouvelé le genre en France dans les années 70, drame, vaudeville… Robert Thomas puise dans tous les registres du boulevard.
Comédie à suspense, d’un style gai et rapide, aux nombreux coups de théâtre et renversements de situations, La Chambre Mandarine n’a d’autre prétention que de divertir ses spectateurs .
40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 20 00
