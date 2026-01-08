Coupe des Landes jeunes de Boxe Léon
Coupe des Landes jeunes de Boxe Léon dimanche 11 janvier 2026.
Coupe des Landes jeunes de Boxe
Salle de la Huchette Léon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Entrée libre.
Food trucks.
Informations sbfleon40@gmail.com .
Salle de la Huchette Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine sbfleon40@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Coupe des Landes jeunes de Boxe
L’événement Coupe des Landes jeunes de Boxe Léon a été mis à jour le 2026-01-05 par Côte Landes Nature Tourisme