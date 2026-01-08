Coupe des Landes jeunes de Boxe Léon

Coupe des Landes jeunes de Boxe Léon dimanche 11 janvier 2026.

Salle de la Huchette Léon Landes

Tarif : – –

Entrée libre.
Food trucks.
Informations sbfleon40@gmail.com   .

