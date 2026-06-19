Exposition 150 ans d’hospitalité et d’accueil La Maison de Barberine Vallorcine

Vallorcine

Exposition 150 ans d’hospitalité et d’accueil

La Maison de Barberine Barberine Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-08-31 17:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Le musée la Maison de Barberine propose comme chaque année une exposition. Elle est consacrée cet été à l’histoire de l’hôtellerie à Vallorcine.

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La Maison de Barberine Barberine Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 27 35 60 maison.barberine@gmail.com

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English :

As it does every year, the Maison de Barberine museum is hosting an exhibition. This summer, it is dedicated to the history of hospitality in Vallorcine.

L’événement Exposition 150 ans d’hospitalité et d’accueil Vallorcine a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc