Exposition 1966-2026 Histoire d’une reconstruction Hôtel des Monnaies Cluny

Informations pratiques

Cluny

Exposition 1966-2026 Histoire d’une reconstruction

Hôtel des Monnaies 6 Rue d’Avril Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pour les Journées du Patrimoine 2026, les Amis de Cluny proposent une exposition retraçant la reconstruction de l’Hôtel des Monnaies acquis par l’association il y a 60 ans.

Une conférence sera donnée au théâtre à Cluny le 6 octobre 2026 et retracera l’histoire complète de cet édifice atypique. .

Hôtel des Monnaies 6 Rue d’Avril Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté pauleallard@free.fr

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English : Exposition 1966-2026 Histoire d’une reconstruction

L’événement Exposition 1966-2026 Histoire d’une reconstruction Cluny a été mis à jour le 2026-07-15 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)