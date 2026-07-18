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Exposition 1966-2026 Histoire d’une reconstruction Hôtel des Monnaies Cluny

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Monnaies · Cluny

Exposition 1966-2026 Histoire d’une reconstruction Hôtel des Monnaies Cluny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Hôtel des Monnaies
Adresse
6 Rue d'Avril
Ville
71250 Cluny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Cluny

Exposition 1966-2026 Histoire d’une reconstruction

Hôtel des Monnaies 6 Rue d’Avril Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Pour les Journées du Patrimoine 2026, les Amis de Cluny proposent une exposition retraçant la reconstruction de l’Hôtel des Monnaies acquis par l’association il y a 60 ans.
Une conférence sera donnée au théâtre à Cluny le 6 octobre 2026 et retracera l’histoire complète de cet édifice atypique.   .

Hôtel des Monnaies 6 Rue d’Avril Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   pauleallard@free.fr

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English : Exposition 1966-2026 Histoire d’une reconstruction

L’événement Exposition 1966-2026 Histoire d’une reconstruction Cluny a été mis à jour le 2026-07-15 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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