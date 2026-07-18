Exposition 1966-2026 Histoire d’une reconstruction Hôtel des Monnaies Cluny
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Monnaies · Cluny
Informations pratiques
Cluny
Exposition 1966-2026 Histoire d’une reconstruction
Hôtel des Monnaies 6 Rue d’Avril Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Pour les Journées du Patrimoine 2026, les Amis de Cluny proposent une exposition retraçant la reconstruction de l’Hôtel des Monnaies acquis par l’association il y a 60 ans.
Une conférence sera donnée au théâtre à Cluny le 6 octobre 2026 et retracera l’histoire complète de cet édifice atypique. .
Hôtel des Monnaies 6 Rue d’Avril Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté pauleallard@free.fr
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English : Exposition 1966-2026 Histoire d’une reconstruction
L’événement Exposition 1966-2026 Histoire d’une reconstruction Cluny a été mis à jour le 2026-07-15 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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