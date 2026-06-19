Exposition 2026 Dan & Frédéric Sénot de la Londe Espace d’exposition Henri Manguin Gassin
Exposition 2026 Dan & Frédéric Sénot de la Londe Espace d’exposition Henri Manguin Gassin jeudi 13 août 2026.
Gassin
Exposition 2026 Dan & Frédéric Sénot de la Londe
Espace d’exposition Henri Manguin 20, rue Longue Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-13
Deux artistes, deux univers, une même passion l’expression libre. Deux regards, un même souffle créatif. Une exposition où l’abstraction devient langage universel, entre échange, émotion et regard partagé.
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Espace d’exposition Henri Manguin 20, rue Longue Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 56 51 accueil@gassin.eu
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English :
Two artists, two worlds, one shared passion: free expression. Two perspectives, a single creative breath. An exhibition where abstraction becomes a universal language, woven with exchange, emotion, and shared vision.
L’événement Exposition 2026 Dan & Frédéric Sénot de la Londe Gassin a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Gassin
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