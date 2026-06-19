Exposition 2026 Dan & Frédéric Sénot de la Londe Espace d’exposition Henri Manguin Gassin jeudi 13 août 2026.

Gassin

Exposition 2026 Dan & Frédéric Sénot de la Londe

Espace d’exposition Henri Manguin 20, rue Longue Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-13

Deux artistes, deux univers, une même passion l’expression libre. Deux regards, un même souffle créatif. Une exposition où l’abstraction devient langage universel, entre échange, émotion et regard partagé.

.

Espace d’exposition Henri Manguin 20, rue Longue Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 56 51 accueil@gassin.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two artists, two worlds, one shared passion: free expression. Two perspectives, a single creative breath. An exhibition where abstraction becomes a universal language, woven with exchange, emotion, and shared vision.

L’événement Exposition 2026 Dan & Frédéric Sénot de la Londe Gassin a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Gassin