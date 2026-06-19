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Exposition 2026 Dan & Frédéric Sénot de la Londe Espace d’exposition Henri Manguin Gassin

Exposition 2026 Dan & Frédéric Sénot de la Londe Espace d’exposition Henri Manguin Gassin jeudi 13 août 2026.

Lieu
Espace d'exposition Henri Manguin
Adresse
20, rue Longue
Ville
83580 Gassin
Département
Var
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Tarif

Gassin

Exposition 2026 Dan & Frédéric Sénot de la Londe

Espace d’exposition Henri Manguin 20, rue Longue Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-13

Deux artistes, deux univers, une même passion l’expression libre. Deux regards, un même souffle créatif. Une exposition où l’abstraction devient langage universel, entre échange, émotion et regard partagé.
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Espace d’exposition Henri Manguin 20, rue Longue Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 56 51  accueil@gassin.eu

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English :

Two artists, two worlds, one shared passion: free expression. Two perspectives, a single creative breath. An exhibition where abstraction becomes a universal language, woven with exchange, emotion, and shared vision.

L’événement Exposition 2026 Dan & Frédéric Sénot de la Londe Gassin a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Gassin

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