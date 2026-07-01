Exposition 2026 Thierry Dodrieux et Viviane Sintès Espace d’exposition Henri Manguin Gassin

Informations pratiques

Gassin

Exposition 2026 Thierry Dodrieux et Viviane Sintès

Espace d’exposition Henri Manguin 20, rue Longue Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-16

Thierry Dodrieux et Viviane Sintès partagent une même passion pour l’art et l’émotion. Entre peinture figurative, abstraite, textures et couleurs, chacun développe un univers personnel inspiré par la sensibilité et la création.

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Espace d’exposition Henri Manguin 20, rue Longue Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 56 51 accueil@gassin.eu

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English : Art exhibition 2026 Thierry Dodrieux et Viviane Sintès

Thierry Dodrieux and Viviane Sintès share a passion for art and emotion. Between figurative and abstract painting, textures and colors, each develops a personal universe inspired by sensitivity and creation.

L’événement Exposition 2026 Thierry Dodrieux et Viviane Sintès Gassin a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de Gassin