Festival d’été 2026 Concert du groupe Lever Up Place Léon Martel Gassin
vendredi 17 juillet 2026 · Place Léon Martel · Gassin
Informations pratiques
Gassin
Festival d’été 2026 Concert du groupe Lever Up
Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Level Up est un groupe composé de quatre musiciens passionnés et professionnels une chanteuse, un guitariste, un bassiste et un batteur réunis autour d’une même envie faire redécouvrir les plus grands succès de la pop sous un nouveau jour.
.
Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Level Up is a group composed of four passionate and professional musicians: a female singer, a guitarist, a bassist, and a drummer, all united around the same desire: to make you rediscover pop’s greatest hits in a new light.
L’événement Festival d’été 2026 Concert du groupe Lever Up Gassin a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de Gassin
À voir aussi à Gassin (Var)
- Festival d’été 2026 Les concerts Place Léon Martel Gassin 10 juillet 2026
- Festival d’été 2026 Concert Cow Place Léon Martel Gassin 10 juillet 2026
- Tournoi de polo Ambassadors cup Polo Club Haras de Gassin Gassin 16 juillet 2026
- Festival d’été 2026 Aqua Récré kid’s Sous l’office de tourisme de Gassin Gassin 19 juillet 2026
- Expositon 2026 Ronceret et Tortel Espace d’exposition Henri Manguin Gassin 23 juillet 2026