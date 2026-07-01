Festival d’été 2026 Concert du groupe Lever Up Place Léon Martel Gassin

Informations pratiques

Gassin

Festival d’été 2026 Concert du groupe Lever Up

Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Level Up est un groupe composé de quatre musiciens passionnés et professionnels une chanteuse, un guitariste, un bassiste et un batteur réunis autour d’une même envie faire redécouvrir les plus grands succès de la pop sous un nouveau jour.

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Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01

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English :

Level Up is a group composed of four passionate and professional musicians: a female singer, a guitarist, a bassist, and a drummer, all united around the same desire: to make you rediscover pop’s greatest hits in a new light.

L’événement Festival d’été 2026 Concert du groupe Lever Up Gassin a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de Gassin