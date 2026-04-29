Exposition 4 saisons à la ferme Forge de Charles La Forge de Charles Orliac-de-Bar

Orliac-de-Bar

Exposition 4 saisons à la ferme Forge de Charles

La Forge de Charles 15 Pl. du 19 Mars 1962 Orliac-de-Bar Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Entrée et parking gratuits, ouvert à tous publics (PMR), animations pour les enfants. Démonstration de forge les 8 et 9 août. .

La Forge de Charles 15 Pl. du 19 Mars 1962 Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 35 37 laforgedecharles@gmail.com

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English : Exposition 4 saisons à la ferme Forge de Charles

L’événement Exposition 4 saisons à la ferme Forge de Charles Orliac-de-Bar a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze