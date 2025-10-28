Exposition à Foussais Payré rue Mélusine Foussais-Payré
Exposition à Foussais Payré rue Mélusine Foussais-Payré mercredi 15 juillet 2026.
Foussais-Payré
Exposition à Foussais Payré
rue Mélusine Espace Paul de Vendée Foussais-Payré Vendée
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09
Oh ! Les belles affiches
L’Association Patrimoine et Paysage de La Bressaire présente
du 15 juillet au 16 août 2026, Espace Paul de Vendée à
Foussais-Payré, une exposition inédite consacrée aux affiches
et aux publicités anciennes.
Jours et heures d’ouverture Mercredi et dimanche de 10 à 12h et de 15 à 18 heures. Jeudi,
vendredi et samedi de 15 à 18 heures.
Prix d’entrée 2 euros Gratuit pour les moins de 18 ans.
Visite privée et commentée possible sur rendez-vous (groupe de 10 personnes et plus).
Renseignements 06 76 47 79 89 labressaire.patrimoine@gmail.com .
rue Mélusine Espace Paul de Vendée Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire labressaire.patrimoine@gmail.com
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English :
Oh! What beautiful posters!
L’événement Exposition à Foussais Payré Foussais-Payré a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin