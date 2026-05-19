Exposition à la Chapelle d’Avigny Rue des Avillons Mailly-la-Ville
Exposition à la Chapelle d’Avigny Rue des Avillons Mailly-la-Ville samedi 18 juillet 2026.
Mailly-la-Ville
Exposition à la Chapelle d’Avigny
Rue des Avillons Chapelle d’Avigny Mailly-la-Ville Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Exposition de sculptures métal de Véronique Le Tout et de peintures et trompes l’œil de Bernard Rinsoz. .
Rue des Avillons Chapelle d’Avigny Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesamisdelachapelle@orange.fr
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English : Exposition à la Chapelle d’Avigny
L’événement Exposition à la Chapelle d’Avigny Mailly-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)