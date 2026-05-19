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Exposition à la Chapelle d’Avigny Rue des Avillons Mailly-la-Ville

Exposition à la Chapelle d’Avigny Rue des Avillons Mailly-la-Ville samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Rue des Avillons

Adresse : Chapelle d'Avigny

Ville : 89270 Mailly-la-Ville

Département : Yonne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Mailly-la-Ville

Exposition à la Chapelle d’Avigny

Rue des Avillons Chapelle d’Avigny Mailly-la-Ville Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Exposition de sculptures métal de Véronique Le Tout et de peintures et trompes l’œil de Bernard Rinsoz.   .

Rue des Avillons Chapelle d’Avigny Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   lesamisdelachapelle@orange.fr

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English : Exposition à la Chapelle d’Avigny

L’événement Exposition à la Chapelle d’Avigny Mailly-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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