Informations pratiques

Mailly-la-Ville

Garçon la Note ! O’Zam

Le Snack Mailly-la-Ville Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Venez découvrir O’Zam et son univers Reggae à l’occasion du festival Garçon la Note ! au Snack de Mailly-la-Ville. .

Le Snack Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80

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English : Garçon la Note ! O’Zam

L’événement Garçon la Note ! O’Zam Mailly-la-Ville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois