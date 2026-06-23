AGENDA · Mailly-la-Ville
Garçon la Note ! O’Zam Mailly-la-Ville
jeudi 9 juillet 2026 · Mailly-la-Ville
Informations pratiques
Mailly-la-Ville
Garçon la Note ! O’Zam
Le Snack Mailly-la-Ville Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Venez découvrir O’Zam et son univers Reggae à l’occasion du festival Garçon la Note ! au Snack de Mailly-la-Ville. .
Le Snack Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80
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English : Garçon la Note ! O’Zam
L’événement Garçon la Note ! O’Zam Mailly-la-Ville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois