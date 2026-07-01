Exposition à la chapelle Notre-Dame-de-la-Croix de Marciac, Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix, Marciac

Informations pratiques

Exposition à la chapelle Notre-Dame-de-la-Croix de Marciac 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez plusieurs expositions consacrées au patrimoine de Marciac et à la richesse de son histoire locale.

Des artistes du territoire seront également mis à l’honneur à travers la présentation de leurs œuvres.

Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix Chemin de la chapelle, 32230 Marciac Marciac 32230 Gers Occitanie 06 82 80 32 21 La chapelle Notre-Dame-de-la-Croix, site marial depuis 1654 et lieu de pèlerinage le lundi de Pentecôte depuis 1814, a contribué à la notoriété de la bastide de Marciac. Une tradition d’accueil qui a continuellement évolué, accordant une place de plus en plus importante à la musique, aux arts et à la culture, pour le plaisir de tous. Cet accueil se veut inconditionnel et s’apprécie le mieux dans ce lieu cultuel qui s’ouvre au culturel.

Le calme et la sérénité imprègnent ce site et ce lieu cultuel exceptionnel, ne laissant personne indifférent. À voir absolument pour comprendre ! Parking. Accès pour personnes à mobilité réduite.

Expositions sur le Patrimoine de Marciac.

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